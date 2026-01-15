Il Falò di Sant’Antonio a Abbiategrasso si avvicina. Organizzato dal Gruppo La Cappelletta, l’evento si terrà sabato presso la sede in Via Stignani 61. Un’occasione per condividere una tradizione radicata nel territorio, in un momento di convivialità e rispetto delle consuetudini locali.

Si avvicina il momento di accendere il tradizionale "Falò di Sant’Antonio" abbiatense. Organizzato dal Gruppo La Cappelletta Abbiategrasso, l’appuntamento è per sabato nelle sede del Gruppo stesso, in Via Stignani 61. La serata inizierà alle 20, con la possibilità di degustare Crescenze, dolci tipici e bevande calde. Alle 21, sarà acceso il falò. Alla serata parteciperà anche il Moto Club Abbiategrasso, reduce dal recente successo della 26° Edizione della Befana in Moto che ha visto, quest’anno, la partecipazione di ben 200 centauri per un totale di 2000 euro raccolti. Il Moto Club abbiatense ha scelto, così, di devolvere 1500 euro ai Vigili del Fuoco di Abbiategrasso e 500 euro alla Croce Azzurra cittadina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tutto pronto. C’è il falò di Sant’Antonio

