Festa di Sant' Antonio Abate a Monte Compatri

Monte Compatri si appresta a celebrare la festa di Sant’Antonio Abate. Con il patrocinio del Comune, l’omonimo Circolo organizza un calendario di eventi che coinvolge la comunità, a partire da sabato 17 gennaio. La manifestazione rappresenta un’occasione per condividere tradizioni e momenti di convivialità, contribuendo a rafforzare il senso di appartenenza e la storia locale.

Monte Compatri si prepara a celebrare Sant'Antonio Abate. L'omonimo Circolo, con il patrocinio del Comune di Monte Compatri, propone un programma ricco di appuntamenti a partire da sabato 17 gennaio.

