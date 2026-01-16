Festa di Sant' Antonio Abate a Monte Compatri
Monte Compatri si appresta a celebrare la festa di Sant’Antonio Abate. Con il patrocinio del Comune, l’omonimo Circolo organizza un calendario di eventi che coinvolge la comunità, a partire da sabato 17 gennaio. La manifestazione rappresenta un’occasione per condividere tradizioni e momenti di convivialità, contribuendo a rafforzare il senso di appartenenza e la storia locale.
Monte Compatri si prepara a celebrare Sant’Antonio Abate. L'omonimo Circolo, con il patrocinio del Comune di Monte Compatri, propone un programma ricco di appuntamenti a partire da sabato 17 gennaio.“La Festa di Sant’Antonio Abate è una delle radici più profonde della nostra comunità – ha. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Castelcovati: Festa di Sant'Antonio Abate
Leggi anche: Anagni, Festa di Sant’Antonio Abate
Sagra della Porchetta a Sant’Antonio Abate: una grande festa su due weekend; Il Focarone di Nepi accende i festeggiamenti in onore di sant'Antonio Abate; La festa di sant’Antonio abate a Fondi; Diocesi: Campobasso, il 17 gennaio la Festa di Sant’Antonio Abate.
La leggenda di Sant’Antonio Abate e i falò d’inverno: la festa è il 17 gennaio - Il 17 gennaio ricorre la festa di Sant’Antonio Abate, una data che per secoli ha avuto un posto speciale nel calendario del mondo contadino. msn.com
Torna a Civitanova la Festa di Sant’Antonio Abate con benedizione degli animali - In piazza XX Settembre anche la distribuzione delle panette Domenica 18 gennaio Civitanova Marche celebra la tradizionale Festa di Sant’Antonio Abate, organizzata dal Comune in collaborazione con la p ... youtvrs.it
Festa di Sant’Antonio abate, gli appuntamenti a Cesena - Nella chiesa di San Lazzaro, la cappella del nuovo cimitero di Tipano a Cesena, sarà celebrata una Santa Messa presieduta dall’ arcivescovo Antonio Giuseppe Caiazzo. corrierecesenate.it
IN DIRETTA LA FESTA DI SANT'ANTUONO, LE VARIE TRADIZIONI ISOLANE - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.