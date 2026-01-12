Anagni Festa di Sant’Antonio Abate

Ad Anagni, in località Tufano, si prepara la festa di Sant’Antonio Abate, protettore degli animali, che si terrà domenica 18 gennaio. L’evento rappresenta un momento di tradizione e spiritualità, coinvolgendo tutta la comunità. Una giornata dedicata a celebrare il santo e a condividere momenti di fede e convivialità, adatta a persone di tutte le età.

Tutto pronto ad Anagni in località Tufano per la festa di S. Antonio Abate protettore degli animali domenica 18 gennaio! Una giornata di tradizione, fede e divertimento per grandi e piccini. Benedizione degli animali e dei mezzi agricoli, processione, sfilata dei trattori, giochi popolari.

