Castelcovati | Festa di Sant' Antonio Abate

Dal 7 al 18 gennaio, Castelcovati ospita la Festa di Sant’Antonio Abate, manifestazione che invita alla convivialità e alla tradizione. Per due settimane, la comunità si riunisce per celebrare il santo patrono, offrendo occasioni di incontro e buona cucina. Gli eventi si svolgono durante i fine settimana, con pranzi e cene che valorizzano i sapori locali e la partecipazione della comunità.

Dal 7 al 18 gennaio, Castelcovati torna a celebrare la Festa Patronale di Sant'Antonio abate. Due settimane di festa e due fine settimana di convivialità, garantiti anzitutto dalla buona cucina da gustare in compagnia: durante i venerdì, sabato e domenica a cena e i sabato e le domeniche a pranzo.

Olbia, al via la grande festa di Sant’Antonio Abate - A Olbia torna uno degli appuntamenti più sentiti dell’inizio dell’anno: la festa di Sant’Antonio Abate, rito antico che ... olbia.it

Sant'Antonio Abate: festa in cucina, con un pizzico di scaramanzia - In Italia, la festa di Sant'Antonio Abate, celebrata il 17 gennaio, è caratterizzata da tradizioni che uniscono riti religiosi, benedizioni degli animali e specialità culinarie tipiche. quotidiano.net

dal 7 al 18 gennaio 2026 a Castelcovati torna la 18ª sagra di Sant'Antonio: due weekend di gusto, tradizione e festa vera stand gastronomico in oratorio 9–10–11 e 16–17–18 gennaio (pranzo + serata) domenica 11 gennaio ci sarò anch'io: Stefano Im

