Festa parrocchiale Santa Famiglia a Nardò

Il 28 dicembre 2025 alle ore 20.00 a Nardò si svolgeranno i solenni festeggiamenti in onore della Santa Famiglia, in occasione dei quali si svolgerà la XXIII Edizione della Sagra dei tre sapori salentini "Sardizza, pettule e carne a pignatu", che si potranno degustare presso gli stand. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Leggi anche: Festa parrocchiale, torna protagonista l'arte con la mostra "Insieme per costruire un mondo di pace"

Leggi anche: Nicola Lico dedica una canzone a Rachele: commovente incontro a casa della famiglia Nardo

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

‘Giù alla Salinella’ in festa per la Santa Famiglia; La Santa Famiglia: a Trani si rinnova un antico rito natalizio; Pordenone, orari delle celebrazioni natalizie fino al primo gennaio 2026; Perugia: Le celebrazioni natalizie e la conclusione del Giubileo presiedute dall’arcivescovo Ivan Maffeis.

Diocesi: Siena, a Ponte d’Arbia festa Santa Famiglia e inaugurazione “Casa Nazareth” per emergenze abitative - La parrocchia di Ponte d’Arbia (Siena) celebrerà oggi, sabato 28 dicembre la festa della Santa Famiglia, titolare della stessa parrocchia. agensir.it

Santa Messa Rai 1, oggi 29 dicembre 2024/ Diretta video Bari, Basilica San Nicola: Festa della Santa Famiglia - La diretta Santa Messa di oggi 29 dicembre 2024 su Rai 1 in tv e video streaming: la Festa della Santa Famiglia di Nazareth, le letture e il Giubileo TORNA LA DIRETTA SANTA MESSA SU RAI 1 IN TV E ... ilsussidiario.net

Musica, cibo e divertimento alla parrocchia Santa Famiglia - Da venerdì a domenica torna la Festa della Parrocchia Santa Famiglia, nel suo 51esimo anniversario, in viale Trento e Trieste a Tolentino. ilrestodelcarlino.it

La festa patronale di San Guido colora di luce la notte acquese. #LANGHEMONFERRATO2026 . . . C’è un momento, a luglio, che ad Acqui Terme tutti aspettano: la - facebook.com facebook