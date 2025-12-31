Mondiale 2026 Kroos avverte sulle sue favorite | Avanti alla Germania ci metto il Marocco! Sono molto forti dal punto di vista tecnico Brasile? Mi dispiace ma non lo dico
Durante il Mondiale 2026, Toni Kroos ha condiviso le sue considerazioni sulle squadre favorite al torneo, che si svolgerà tra Canada, Usa e Messico. Il centrocampista tedesco ha sottolineato la forza tecnica del Marocco, posizionandolo davanti alla Germania, mentre ha preferito non commentare sul Brasile. Le sue parole offrono uno sguardo interessante sulle aspettative e le percezioni delle principali nazionali in vista della competizione.
Mondiale 2026, Kroos avverte sulle sue favorite del torneo che in estate si disputerà tra Canada, Usa e Messico. Le sue parole Proiettandosi verso i Mondiali 2026, in programma tra Canada, Stati Uniti e Messico, Toni Kroos ha condiviso la sua visione sul prossimo torneo iridato. L’ex campione del mondo con la Germania ne ha . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Krol convinto: «Inter e Napoli le più forti, ma per lo scudetto ci metto anche quella squadra»
Leggi anche: Annalisa presenta l’album “Ma io sono fuoco”: “Sbagliare è normale, è bello perché impari. Sono molto severa con me stessa. A un certo punto mi sono guardata da fuori, e non ho più voluto fare esperimenti per mettermi alla prova” – Intervista Video
Il tabellone completo dei Mondiali 2026 - Si conclude anche il sorteggio in vista dei prossimi Mondiali del 2026: svelati tutti gli accoppiamenti. gianlucadimarzio.com
Sorteggio Mondiale 2026, come funziona e quando sarà/ Italia in caso in quarta fascia (25 novembre 2025) - Sorteggio Mondiale 2026, come funziona e quando sarà: le 42 squadre qualificate più sei dai playoff verranno distribuite in 12 gruppi (25 novembre 2025) Sorteggio Mondiale 2026, come funziona e quando ... ilsussidiario.net
Mondiali 2026, le date e il calendario - Il Mondiale 2026 sarà il più grande di sempre: 48 squadre, 104 partite e tre Paesi ospitanti – Stati Uniti, Canada e Messico – per un ... gianlucadimarzio.com
Una buona feste #realmadrid #ronaldo #benzema #modric #kroos - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.