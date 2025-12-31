Mondiale 2026 Kroos avverte sulle sue favorite | Avanti alla Germania ci metto il Marocco! Sono molto forti dal punto di vista tecnico Brasile? Mi dispiace ma non lo dico

Durante il Mondiale 2026, Toni Kroos ha condiviso le sue considerazioni sulle squadre favorite al torneo, che si svolgerà tra Canada, Usa e Messico. Il centrocampista tedesco ha sottolineato la forza tecnica del Marocco, posizionandolo davanti alla Germania, mentre ha preferito non commentare sul Brasile. Le sue parole offrono uno sguardo interessante sulle aspettative e le percezioni delle principali nazionali in vista della competizione.

