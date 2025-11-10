Il fine settimana appena passato agli archivi ha assunto connotati diametralmente opposti per la Ferrari. A Interlagos, il Gran Premio di San Paolo di F1 si è risolto in un’autentica disfatta. Perché tale deve essere considerato un appuntamento agonistico che, indipendentemente dalle circostanze, si conclude con un doppio ritiro. La Scuderia di Maranello è sprofondata al quarto posto del Mondiale costruttori, sorpassata in tromba dalla Mercedes e finanche dalla Red Bull, che di fatto corre con un’auto sola. Una debacle vera e propria, per la Rossa, il cui 2025 non fa altro che partorire delusioni e sofferenze. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cavallino bifronte! La Ferrari colleziona figuracce in F1, ma detta legge nel WEC. Come è possibile?