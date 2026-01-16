Ferrari crolla sotto i 300 euro in Borsa perché il mercato punisce il Cavallino

Il titolo Ferrari ha registrato un calo significativo in Borsa, scendendo sotto i 300 euro per azione nella mattinata di venerdì 16 gennaio. La quotazione ha raggiunto temporaneamente 298,5 euro, suscitando preoccupazioni tra gli investitori e riflettendo una reazione negativa del mercato nei confronti del Cavallino Rampante. Questa flessione evidenzia le recenti turbolenze finanziarie che coinvolgono il titolo, influenzando la percezione degli analisti e degli investitori.

Si temeva che potesse succedere, ed è successo: nella mattina di venerdì 16 gennaio il titolo Ferrari alla Borsa di Milano è crollato sotto la soglia psicologica di 300 euro ad azione, calando a picco a 298,5 euro per poi fare un piccolo rimbalzo. Si tratta del livello più basso dalla fine del 2023. Ferrari in Borsa ha raggiunto il suo apice a febbraio 2025, dopo di che è stata una continua discesa, fra risalite momentanee e ricadute sempre più in giù. Come sta Ferrari. Si parta da un principio: Ferrari non è un’azienda automotive, è un’azienda che produce lusso. Ed è, occorre puntualizzarlo, anche un’azienda solida con profitti, redditività e flussi di cassa robusti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

