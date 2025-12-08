A Dubai lo fanno perché qui no? | parcheggia la sua Ferrari da 300 mila euro sul balcone di casa e arriva la polizia
Non trovando un garage disponibile nel suo complesso residenziale, un imprenditore austriaco di 28 anni ha deciso di portare la sua auto sportiva. direttamente al primo piano del suo appartamento. È accaduto a Vienna, nel distretto di Floridsdorf, dove il giovane — identificato dalla stampa come Dezic — ha trasformato la terrazza in un parcheggio improvvisato per la sua Ferrari 296 GTB, un gioiello ibrido da circa 300.000 euro c apace di sprigionare 830 cavalli. Il caso ha fatto il giro dei media internazionali e dei social, con foto e video che mostrano la supercar sospesa nel vuoto prima di essere depositata sul terrazzo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
