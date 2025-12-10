Ferrari ricompra 2,1 milioni di euro in azioni ma il titolo crolla in Borsa

Ferrari ha annunciato l'acquisto di azioni proprie per oltre 2,1 milioni di euro sul New York Stock Exchange il 2 dicembre. Questa operazione, volta a sostenere il titolo, ha tuttavia provocato un improvviso crollo del prezzo azionario in Borsa, suscitando reazioni tra gli investitori e gli analisti.

Ferrari ha comunicato di aver acquistato più di 2,1 milioni di euro in azioni proprie sul New York Stock Exchange lo scorso 2 dicembre. Si tratta dell'ottava tranche del programma di acquisto pluriennale che dovrebbe arrivare a 2 miliardi di euro entro il 2026. Una notizia che non è stata sufficiente a far risalire il titolo in Borsa a Milano, dopo un'apertura difficile. Alcuni giudizi degli analisti hanno tagliato le stime per il 2026, a causa del rinnovo dell'offerta dei modelli di Ferrari, dopo un ciclo post pandemia che ha largamente superato le aspettative.

