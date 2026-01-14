Kiefer Sutherland arrestato a Hollywood | accusato di aggressione e minacce a un autista di ride-sharing

Kiefer Sutherland è stato arrestato a Hollywood, accusato di aver aggredito e minacciato un autista di ride-sharing. L'incidente si è verificato a Los Angeles, secondo quanto riportato dalle fonti ufficiali. La notizia ha attirato l’attenzione dei media, mentre le autorità stanno approfondendo i dettagli dell’accaduto.

La star di 24 è stata fermata dalla polizia dopo un presunto alterco avvenuto a Los Angeles, come riportano i media internazionali. Kiefer Sutherland è stato arrestato in seguito ad un incidente avvenuto a Los Angeles il 12 gennaio. Secondo quanto riportato alla stampa da un agente del LAPD, Sutherland è stato posto in stato di fermo dalle autorità. La notizia è stata riportata per la prima volta da NBC Los Angeles, che ha riportato una prima ricostruzione dei fatti legati ad un alterco che la star di 24 avrebbe avuto con un autista di ride-sharing pochi giorni fa. La spiegazione sull'arresto di Kiefer Sutherland "Il 12 gennaio, intorno alle 00:15, gli agenti del Dipartimento di Polizia di Los Angeles hanno risposto

