Federica Torzullo trovate tracce di sangue in casa Il soggiorno è stato ripulito

Federica Torzullo, 41 anni di Anguillara Sabazia, è scomparsa dall'8 gennaio senza lasciare tracce. Recentemente, sono state trovate tracce di sangue nella sua abitazione, che è stata successivamente ripulita. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze della scomparsa e valutare eventuali collegamenti con questi elementi. La vicenda resta sotto osservazione delle autorità competenti.

Si profila una possibile svolta nelle indagini sulla scomparsa di Federica Torzullo, la 41enne di Anguillara Sabazia, un piccolo comune in provincia di Roma, della quale non si hanno più notizie dalla sera dell'8 gennaio. Secondo quanto riporta Il Messaggero, nell'abitazione in cui la donna viveva con il marito, Claudio Carlomagno, sarebbero state trovate alcune tracce ematiche. L'uomo è indagato per omicidio volontario nell'inchiesta coordinata dalla procura di Civitavecchia. Le tracce di sangue. Le tracce ematiche sarebbero state rilevate con il luminol, quindi non erano visibili a occhio nudo, nella zona tra il soggiorno e l'ingresso dell'abitazione.

