Federica Torzullo trovate tracce di sangue in casa sua e del marito Claudio Carlomagno continuano ricerche cadavere nel lago di Bracciano

Federica Torzullo e il marito Claudio Carlomagno sono al centro di un’indagine dopo aver trovato tracce di sangue nella loro casa ad Anguillara Sabazia. Le autorità stanno portando avanti ricerche per rintracciare il cadavere nel lago di Bracciano, mentre il marito è sotto indagine per omicidio. Sono in corso analisi del DNA per chiarire le circostanze della scomparsa della donna, di 41 anni.

Tracce di sangue rilevate con il luminol nella villetta di Anguillara: il marito indagato per omicidio, attese le analisi del Dna per chiarire il destino della 41enne Attesa una svolta investigativa nel caso di scomparsa di Federica Torzullo da Anguillara Sabazia (Roma). Il Ris ha infatti tro. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Federica Torzullo, trovate tracce di sangue in casa sua e del marito Claudio Carlomagno, continuano ricerche cadavere nel lago di Bracciano Leggi anche: Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, il marito Claudio Carlomagno indagato per omicidio: ricerche nel lago di Bracciano Leggi anche: Il lago di Bracciano, la villetta e il capannone della ditta del marito: continuano le ricerche di Federica Torzullo Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Federica Torzullo, sparita ad Anguillara: trovate tracce di sangue nella casa del marito; Anguillara Sabazia - Scomparsa di Federica Torzullo, trovate tracce di sangue nella villetta di famiglia; L'ultimo messaggino al figlio di 10 anni e il telefono “agganciato” da una cella fuori mano: sulle tracce di Federica; Federica Torzullo, indagato per femminicidio il marito della donna scomparsa ad Anguillara. Indagini accelerate sulla scomparsa di Federica Torzullo: "Trovate tracce di sangue in casa del marito" - Emergono tracce di sangue nella casa di Federica Torzullo, gli investigatori avanzano nella ricerca della verità sulla sua scomparsa. notizie.it

Federica Torzullo scomparsa in provincia di Roma, trovate tracce di sangue in casa: al vaglio il racconto del marito - Durante un sopralluogo della Scientifica, l'utilizzo del luminol ha fatto emergere alcune macchie di sangue. dire.it

Federica Torzullo scomparsa a Roma, tracce di sangue in casa e c’è un buco di 3 ore nel racconto del marito - Proseguono le ricerche di Federica Torzullo, ingegnere 41enne, scomparsa a Roma il 9 gennaio. fanpage.it

Si cerca ancora il corpo di Federica Torzullo, la mamma 41enne scomparsa il 9 gennaio. L’appello dei genitori alla comunità: “Nostra figlia non si sarebbe mai allontanata” Leggi l'articolo #FedericaTorzullo facebook

Federica Torzullo, parlano i genitori della donna scomparsa: "Si è sempre fatta sentire, mai un allontanamento. Chi ha visto, parli" ift.tt/RFQ0KbE x.com

