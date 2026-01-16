Federica Torzullo svolta vicina | Il suo cellulare localizzato nella discarica di Anguillara | Trovati dei guanti neri Cosa sappiamo

Federica Torzullo, 41 anni, è scomparsa l’8 gennaio e le ricerche si focalizzano sulla discarica di Anguillara Sabazia, vicino a Roma. Recenti verifiche hanno individuato il suo cellulare in quella zona, insieme a dei guanti neri trovati sul luogo. Le autorità continuano a indagare per ricostruire le circostanze della scomparsa e la possibile presenza di elementi utili alle indagini.

Si concentrano nella discarica di Anguillara Sabazia, alle porte di Roma, le ricerche di Federica Torzullo, la donna di 41 anni scomparsa l'8 gennaio scorso. Nelle ultime ore, durante i sopralluoghi effettuati dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Ostia e dagli esperti del Ris, è stato rinvenuto un paio di guanti neri in silicone, ora al vaglio degli investigatori per verificare la presenza di eventuali tracce utili alle indagini. Un elemento ritenuto particolarmente rilevante riguarda il telefono cellulare di Federica Torzullo, che – secondo quanto riferito durante la trasmissione Dentro la notizia da un lavoratore di una delle cave ispezionate – si sarebbe agganciato a una cella compresa tra la discarica e la cava della zona.

