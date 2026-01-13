Federica Torzullo cosa sappiamo della donna scomparsa ad Anguillara

Federica Torzullo, donna scomparsa ad Anguillara, è al centro di un’indagine che coinvolge il marito, Claudio Carlomagno, sospettato di femminicidio. La sua scomparsa è stata segnalata il 9 gennaio, quando Carlomagno ha presentato una denuncia ai carabinieri. La vicenda è attualmente sotto approfondimento delle autorità per chiarire le circostanze del caso.

Il marito, Claudio Carlomagno, è indagato per femminicidio. Il 9 gennaio aveva sporto denuncia dai carabinieri. Sequestrati auto e cellulare dell'uomo.

