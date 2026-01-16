Federica Torzullo scomparsa da Anguillara nuovi sopralluoghi | trovati dei guanti monouso

Continuano le ricerche di Federica Torzullo, scomparsa da Anguillara Sabazia lo scorso 8 gennaio. Nei recenti sopralluoghi sono stati rinvenuti alcuni guanti monouso, ma al momento non si hanno ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni o sul possibile motivo della scomparsa. Le autorità proseguono le indagini per chiarire la vicenda e trovare eventuali tracce che possano portare al suo ritrovamento.

(Adnkronos) – Proseguono le ricerche di Federica Torzullo, la 41enne di Anguillara Sabazia, scomparsa lo scorso 8 gennaio. Questa mattina verso le 10, i carabinieri hanno effettuato un nuovo sopralluogo alla ditta di Claudio Carlomagno, dove ieri pomeriggio erano stati effettuati dei controlli anche ai vari mezzi da lavoro presenti nel piazzale. Oggi, venerdì 16 gennaio, le ricerche si sono concentrate invece sull’area boschiva vicino al piazzale, scandagliandola con metal detector e scavando in alcuni punti. Verso le 13, i carabinieri invece sono arrivati nell’area della discarica frequentata dal marito della 41enne scomparsa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Federica Torzullo scomparsa da Anguillara, nuovi sopralluoghi: trovati dei guanti monouso Leggi anche: Federica Torzullo svolta vicina: «Il suo cellulare localizzato nella discarica di Anguillara:». Trovati dei guanti neri. Cosa sappiamo Leggi anche: Federica Torzullo: “Il suo cellulare localizzato nella discarica”. Trovati dei guanti neri Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Indagato per omicidio il marito di Federica Torzullo, la donna scomparsa ad Anguillara; Federica Torzullo, cosa sappiamo della donna scomparsa ad Anguillara; Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara: il marito indagato per omicidio. Gps e celle telefoniche smentiscono l'alibi; Federica Torzullo, indagato per femminicidio il marito della donna scomparsa ad Anguillara. Roma, scomparsa Federica Torzullo: tracce nella cava di Anguillara - Proseguono le ricerche di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa ad Anguillara Sabazia in provincia di Roma della quale non si hanno notizie dall'8 gennaio e per il quale è indagato per omicidio il ... msn.com

