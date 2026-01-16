Federica Torzullo | Il suo cellulare localizzato nella discarica Trovati dei guanti neri

Federica Torzullo, 41 anni, scomparsa l’8 gennaio scorso, è al centro di un’indagine che si sta concentrando nelle cave e nelle discariche di Anguillara Sabazia. Recentemente, il suo cellulare è stato localizzato in una discarica, e sono stati trovati dei guanti neri sul luogo. La vicenda resta sotto osservazione, con le autorità impegnate a chiarire le circostanze della scomparsa e a rintracciare eventuali elementi utili alle indagini.

Il mistero intorno alla scomparsa di Federica Torzullo, la 41enne di cui si sono perse le tracce l'8 gennaio scorso, si sposta nel cuore delle cave e delle discariche di Anguillara Sabazia. Le ricerche si sono fatte febrili nelle ultime ore, focalizzandosi su un perimetro ben preciso alle porte di Roma, dove i carabinieri del Nucleo Investigativo di Ostia e i tecnici del Ris stanno setacciando ogni centimetro di terreno. Un primo riscontro oggettivo è emerso dal fango: il ritrovamento di un paio di guanti neri in silicone, ora inviati ai laboratori per accertare la presenza di tracce biologiche o profili genetici compatibili con il caso.

