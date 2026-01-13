Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara la notizia sul marito
Ad Anguillara Sabazia, sul lago di Bracciano, si cerca Federica Torzullo, scomparsa da alcuni giorni. La sua scomparsa ha suscitato un grande interesse e preoccupazione nella comunità locale. La vicenda coinvolge anche il marito della donna, che sta collaborando alle indagini. La situazione rimane sotto attenzione, mentre si cercano risposte e si attendono aggiornamenti ufficiali su quanto accaduto.
A Anguillara Sabazia, affacciata sul lago di Bracciano, da giorni c’è un silenzio che fa paura. Una mamma di 41 anni svanita nel nulla, una casa che sembra inghiottire ogni traccia e un paese intero che si chiede cosa sia davvero successo in quelle ore. Gli investigatori parlano di un caso che non è più solo una “scomparsa”. Il nome al centro di questo giallo è quello di Federica Torzullo, 41 anni, madre di un bambino di 10. Di lei non si hanno più notizie da giorni e, inizialmente, tutto era stato raccontato come un allontanamento improvviso: esce di casa e non torna più. A dare l’allarme era stato proprio il marito, che si era presentato dalle forze dell’ordine dicendo di non riuscire più a rintracciarla. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
