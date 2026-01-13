Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara la notizia sul marito

Ad Anguillara Sabazia, sul lago di Bracciano, si cerca Federica Torzullo, scomparsa da alcuni giorni. La sua scomparsa ha suscitato un grande interesse e preoccupazione nella comunità locale. La vicenda coinvolge anche il marito della donna, che sta collaborando alle indagini. La situazione rimane sotto attenzione, mentre si cercano risposte e si attendono aggiornamenti ufficiali su quanto accaduto.

A Anguillara Sabazia, affacciata sul lago di Bracciano, da giorni c’è un silenzio che fa paura. Una mamma di 41 anni svanita nel nulla, una casa che sembra inghiottire ogni traccia e un paese intero che si chiede cosa sia davvero successo in quelle ore. Gli investigatori parlano di un caso che non è più solo una “scomparsa”. Il nome al centro di questo giallo è quello di Federica Torzullo, 41 anni, madre di un bambino di 10. Di lei non si hanno più notizie da giorni e, inizialmente, tutto era stato raccontato come un allontanamento improvviso: esce di casa e non torna più. A dare l’allarme era stato proprio il marito, che si era presentato dalle forze dell’ordine dicendo di non riuscire più a rintracciarla. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara Sabazia, sospetti sul marito

Leggi anche: È giallo ad Anguillara: Federica Torzullo scomparsa da giorni, la Procura indaga per omicidio

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Federica Torzullo scomparsa da Anguillara: aperta inchiesta per omicidio; Anguillara Sabazia, Federica Torzullo scomparsa da 5 giorni: la Procura apre un fascicolo per omicidio; Federica Torzullo, 41enne scomparsa vicino Roma: indagato per omicidio il marito; Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara Sabazia, sospetti sul marito Claudio: si indaga per omicidio.

Federica Torzullo scomparsa vicino a Roma, marito indagato per omicidio. “È entrata in casa, non è più uscita” - Anguillara Sabazia, la 41enne sparita l’8 gennaio: una telecamera l’ha ripresa entrare in casa. quotidiano.net