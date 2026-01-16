Federica Torzullo svolta vicina | Il suo cellulare localizzato nella discarica Trovati dei guanti neri Cosa sappiamo

Federica Torzullo, 41 anni, scomparsa l’8 gennaio, è al centro delle indagini a Anguillara Sabazia, vicino a Roma. Recenti sviluppi indicano che il suo cellulare è stato localizzato in una discarica della zona, dove sono stati trovati anche alcuni guanti neri. Le autorità stanno lavorando per raccogliere ulteriori elementi e chiarire le circostanze della scomparsa.

Si concentrano nella discarica di Anguillara Sabazia, alle porte di Roma, le ricerche di Federica Torzullo, la donna di 41 anni scomparsa l'8 gennaio scorso. Nelle ultime ore, durante i sopralluoghi effettuati dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Ostia e dagli esperti del Ris, è stato rinvenuto un paio di guanti neri in silicone, ora al vaglio degli investigatori per verificare la presenza di eventuali tracce utili alle indagini. Un elemento ritenuto particolarmente rilevante riguarda il telefono cellulare di Federica Torzullo, che – secondo quanto riferito durante la trasmissione Dentro la notizia da un lavoratore di una delle cave ispezionate – si sarebbe agganciato a una cella compresa tra la discarica e la cava della zona.

Indagini accelerate sulla scomparsa di Federica Torzullo: "Trovate tracce di sangue in casa del marito" - Emergono tracce di sangue nella casa di Federica Torzullo, gli investigatori avanzano nella ricerca della verità sulla sua scomparsa. notizie.it

Roma, scomparsa Federica Torzullo: tracce nella cava di Anguillara - Proseguono le ricerche di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa ad Anguillara Sabazia in provincia di Roma della quale non si hanno notizie dall'8 gennaio e per il quale è indagato per omicidio il ... tgcom24.mediaset.it

Nuovi sopralluoghi dei carabinieri nella villetta di Federica Torzullo, ma non solo. A oltre dieci giorni dalla scomparsa della quarantunenne di Anguillara Sabazia (Roma), i carabinieri hanno esteso gli accertamenti all’azienda del marito, Claudio Carlomagno, i - facebook.com facebook

Federica Torzullo, il racconto di un collega del marito: «L'ho visto lavare il cassone del camion con il tubo dell'acqua» x.com

