Federica Torzullo continuano le ricerche | i dubbi sulla traccia di sangue lavata

Federica Torzullo prosegue le indagini sulla traccia di sangue trovata tra il salotto e l’ingresso di una villetta ad Anguillara Sabazia. Utilizzando il luminol, il Ris dei carabinieri ha identificato la presenza di sangue lavato, sollevando nuovi dubbi sulla dinamica degli eventi. Le autorità continuano a investigare per chiarire le circostanze e le eventuali implicazioni di quanto accaduto.

Una traccia di sangue, ritrovata tra il salotto e l’ingresso della villetta di Anguillara Sabazia, identificata con il luminol dal Ris dei carabinieri, perché era stata lavata. Gli specialisti sono rimasti 5 ore a perlustrare la casa e il giardino. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Federica Torzullo, continuano le ricerche: i dubbi sulla traccia di sangue lavata Leggi anche: Federica Torzullo, trovate tracce di sangue in casa sua e del marito Claudio Carlomagno, continuano ricerche cadavere nel lago di Bracciano Leggi anche: Federica Torzullo, continuano le ricerche anche nel lago di Bracciano. I genitori: “Chi sa qualcosa parli” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Federica Torzullo scomparsa da Anguillara, sequestrati auto e cellulare del marito; Anguillara, per Federica Torzullo ricerche nella legnaia e nel deposito sottostante; Federica Torzullo, continuano le ricerche della 41enne scomparsa ad Anguillara Sabazia: indagato il marito; Proseguono senza sosta le ricerche di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa ad Anguillara: ricerche in tutta la provincia di Roma. Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, proseguono le ricerche: trovate tracce di sangue in casa - Federica Torzullo scomparsa da Anguillara Sabazia: il luminol rileva tracce di sangue in casa. tag24.it

Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara Sabazia, il marito Claudio indagato per omicidio: si stava separando - È stato il marito di Federica Torzullo a denunciarne la scomparsa da Anguillara Sabazia il 9 gennaio, ma ora è indagato dai carabinieri per omicidio ... virgilio.it

Anguillara Sabazia – Scomparsa di Federica Torzullo, trovate tracce di sangue nella villetta di famiglia - Le luci blu dei Carabinieri continuano a riflettersi sul lago di Bracciano e sulla villetta dove viveva con la famiglia. etrurianews.it

Nuovi sopralluoghi dei carabinieri nella villetta di Federica Torzullo, ma non solo. A oltre dieci giorni dalla scomparsa della quarantunenne di Anguillara Sabazia (Roma), i carabinieri hanno esteso gli accertamenti all’azienda del marito, Claudio Carlomagno, i - facebook.com facebook

Federica Torzullo, il racconto di un collega del marito: «L'ho visto lavare il cassone del camion con il tubo dell'acqua» x.com

