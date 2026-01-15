Le ricerche per Federica Torzullo proseguono nel lago di Bracciano, con i genitori che invitano chi ha informazioni a farsi avanti. La vicenda, già nota per le tensioni tra Federica e il marito Claudio Carlomagno, coinvolge la comunità di Anguillara Sabazia, alle porte di Roma, mantenendo alta l’attenzione sull’indagine in corso.

Le tensioni tra Federica Torzullo e il marito Claudio Carlomagno erano note a chi vive nella stessa strada della coppia ad Anguillara Sabazia, alle porte di Roma. Una stradina chiusa, con una decina di villette a schiera, cortili confinanti e pareti adiacenti, dove ciò che accade all’esterno difficilmente passa inosservato. Le liti in strada. «Li ho visti discutere in strada. Lui urlava, lei non rispondeva nulla e tendeva ad allontanarsi». È uno dei racconti raccolti tra i residenti e riportati dal Messaggero. Le discussion i, secondo più testimonianze, si sarebbero intensificate nelle settimane precedenti la scomparsa della donna, denunciata dal marito il 9 gennaio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Federica Torzullo, continuano le ricerche anche nel lago di Bracciano. I genitori: “Chi sa qualcosa parli”

