Federica Pellegrini è incinta per la seconda volta | lei e il marito Matteo Giunta aspettano una bambina

Federica Pellegrini annuncia con gioia l’attesa della sua seconda bambina, condividendo un dolce scatto su Instagram. La ex campionessa e il marito Matteo Giunta, già genitori di Matilde, si preparano ad accogliere un nuovo membro nella loro famiglia. Un momento di felicità e emozione che conferma il loro percorso di amore e crescita insieme.

© Vanityfair.it - Federica Pellegrini è incinta per la seconda volta: lei e il marito Matteo Giunta aspettano una bambina L’annuncio è arrivato con una foto condivisa su Instagram. La ex campionessa e Matteo Giunta sono diventati genitori per la prima volta il 3 gennaio 2024, con la nascita di Matilde. A meno di due anni di distanza, sono pronti ad allargare ancora la famiglia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it Leggi anche: “Ti aspettiamo”. Federica Pellegrini incinta per la seconda volta: il sesso del bebè Leggi anche: Federica Pellegrini mamma bis, lei e il marito diventeranno genitori di un'altra bambina Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Federica Pellegrini è incinta l’indiscrezione diventa virale. Federica Pellegrini è incinta per la seconda volta: lei e il marito Matteo Giunta aspettano una bambina - La ex campionessa e Matteo Giunta sono diventati genitori per la prima volta il 3 gennaio 2024, con la nascita di Matilde. vanityfair.it

Federica Pellegrini è incinta, ecco il dolce annuncio della campionessa: svelato il sesso del bebè - Federica Pellegrini è incinta: la campionessa di nuovo ha nascosto la gravidanza per qualche settimana, ma oggi ha rivelato tutto! donnapop.it

Federica Pellegrini incinta per la seconda volta: in arrivo c’è una bambina - L'ex nuotatrice e il marito hanno annunciato l'arrivo di una bambina, la seconda dopo la primogenita Matilde, che sta per compiere 3 anni. iodonna.it

Secondo figlio in arrivo per Federica Pellegrini e Matteo Giunta.Auguri ragazzi Kikkafede #fblifestyle - facebook.com facebook

Verona, Federica Pellegrini «guida» Joe Bastianich alla scoperta dei bigoli x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.