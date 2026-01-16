Fara Filiorum Petri le Farchie si accendono nonostante la protesta | festa salva dopo il braccio di ferro con le contrade

Da chietitoday.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Fara Filiorum Petri le Farchie sono state accese anche quest’anno, nonostante le proteste delle contrade. La cerimonia si è svolta nel tardo pomeriggio, davanti a una partecipazione sentita da parte della comunità. La tradizione, mantenuta viva nonostante le tensioni, rappresenta un momento importante per il paese e il suo patrimonio culturale.

Le Farchie si sono accese anche quest’anno a Fara Filiorum Petri, nel tardo pomeriggio di oggi, davanti a una folla commossa e partecipe. Ma l’edizione 2026 della storica festa in onore di Sant’Antonio Abate resterà nella memoria anche per le tensioni che l’hanno preceduta.Nella serata di ieri. 🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Fara Filiorum Petri pronta a rivivere il rito delle farchie

Leggi anche: Farchie a rischio: le contrade pronte a rinunciare alla tradizione per protesta contro le restrizioni [FOTO]

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Fara Filiorum Petri pronta a rivivere il rito delle farchie; Sant’Antonio a Fara Filiorum Petri con tradizionale accensione delle Farchie; Ecco le Farchie di Fara Filiorum Petri: il 16 gennaio il fuoco del miracolo; Fara Filiorum Petri pronta a rivivere il rito delle farchie.

Farchie di Fara Filiorum Petri: le possibili origini precristiane del rito - (ASI) Fara Filiorum Petri (Ch)– Dopo due anni di stop forzato causa pandemia da Covid, nel pomeriggio del 16 gennaio 2023, la festa delle Farchie di Sant'Antonio è tornata ad animare il centro del ... agenziastampaitalia.it

Tradizioni, accese farchie a Fara Filiorum Petri - Migliaia di persone hanno preso parte oggi pomeriggio a Fara Filiorum Petri (Chieti) al rito delle Farchie, grossi fasci di canne legati con il salice che ogni contrada del piccolo centro realizza e ... ansa.it

Fara Filiorum Petri: in migliaia per l’accensione delle Farchie - Anche quest’anno migliaia di persone sono arrivate a Fara Filiorum Petri per assistere all’antico rito dell’accensione della farchie, in onore di Sant’Antonio abate Un’annata particolare, questa, ... rete8.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.