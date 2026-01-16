Fara Filiorum Petri le Farchie si accendono nonostante la protesta | festa salva dopo il braccio di ferro con le contrade

A Fara Filiorum Petri le Farchie sono state accese anche quest’anno, nonostante le proteste delle contrade. La cerimonia si è svolta nel tardo pomeriggio, davanti a una partecipazione sentita da parte della comunità. La tradizione, mantenuta viva nonostante le tensioni, rappresenta un momento importante per il paese e il suo patrimonio culturale.

Le Farchie si sono accese anche quest'anno a Fara Filiorum Petri, nel tardo pomeriggio di oggi, davanti a una folla commossa e partecipe. Ma l'edizione 2026 della storica festa in onore di Sant'Antonio Abate resterà nella memoria anche per le tensioni che l'hanno preceduta.Nella serata di ieri.

