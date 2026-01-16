FantaSanremo boom di iscrizioni | Lamborghini e Dargen i più gettonati

Il FantaSanremo 2026 sta attirando un numero crescente di partecipanti, con oltre 250 iscrizioni a pochi giorni dall’apertura. Il gioco, ormai consolidato tra gli appassionati del Festival della Canzone Italiana, continua a suscitare interesse, con Lamborghini e Dargen come i nomi più scelti finora. L’edizione di quest’anno si conferma protagonista nel panorama delle attività legate all’evento musicale, offrendo un’opportunità di coinvolgimento per gli appassionati di musica e fantasy.

(Adnkronos) –Il FantaSanremo 2026 parte con il botto. A poco più di una settimana dall'apertura delle iscrizioni, avvenuta lo scorso 7 gennaio, il gioco che da anni accompagna e anima il Festival della Canzone Italiana ha già superato la soglia delle 250.000 squadre create. Un dato che, secondo quanto apprende l'Adnkronos, non solo eguaglia ma migliora leggermente il ritmo record registrato nella passata edizione, confermando l'attesa febbrile del pubblico per la competizione. A delineare le prime strategie dei fanta-allenatori sono le classifiche degli artisti più selezionati. Nella Top10 dei più scelti svettano Elettra Lamborghini e Dargen D'Amico.

