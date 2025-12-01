Elettra Lamborghini e il video ‘missione in incognito per Sanremo’ I fan sui social | Caposquadra a FantaSanremo non ci deludere

Bologna, 1 dicembre 2025 – Elettra Lamborghini torna a Sanremo. Dopo l’annuncio del direttore artistico del festival, Carlo Conti, ieri al Tg1 delle 13.30, ora sappiamo quali sono i big in gara. Bologna porta sul palco più famoso d’Italia la popstar Elettra e il giovane rapper Tredici Pietro. Subito dopo l’ufficialità, l’ereditiera non ha postato sui social la ‘solita’ reazione, piuttosto un video in cui si traveste e, così camuffata, va in giro per le strade e chiede alle persone: “Elettra Lamborghini è a Sanremo, è contentao?” Un video simpatico che strappa qualche sorriso anche a chi non la segue, se non altro per l’originalità del contenuto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Elettra Lamborghini e il video ‘missione in incognito per Sanremo’. I fan sui social: “Caposquadra a FantaSanremo, non ci deludere”

