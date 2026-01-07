FantaSanremo 2026 al via le iscrizioni in palio voucher per TicketOne

Sono aperte le iscrizioni a FantaSanremo 2026, il concorso dedicato agli appassionati del Festival di Sanremo. Partecipando alla Lega TicketOne, è possibile comporre la propria squadra e concorrere all'assegnazione di 180 voucher Gift Card. L'iniziativa è rivolta a tutti coloro che desiderano mettere alla prova le proprie capacità di previsione e strategia, approfittando di questa opportunità per vivere il festival in modo interattivo e coinvolgente.

Al via oggi il concorso per chi iscrive la propria squadra nella Lega TicketOne del FantaSanremo, in palio 180 Gift Voucher. Con l’avvicinarsi del Festival di Sanremo torna uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di musica e intrattenimento: il FantaSanremo. Anche quest’anno TicketOne rinnova la sua partecipazione al fantasy game più amato d’Italia come Official Ticketing Partner e con la sua Lega brandizzata. Torna anche il concorso a premi Gioca e Vinci con TicketOne!, un’iniziativa che unisce la passione per la musica dal vivo al divertimento del gioco. Da oggi, mercoledì 7 gennaio, e fino alle ore 12. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - FantaSanremo 2026, al via le iscrizioni, in palio voucher per TicketOne Leggi anche: FantaSanremo, al via le iscrizioni: tutte le novità e le quotazioni Leggi anche: FantaSanremo 2026, iscrizioni aperte: da Vessicchio a Venom, tutti i bonus che devi conoscere Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. FantaSanremo, mercoledì al via le iscrizioni. “L’edizione più difficile di sempre”. Ecco i favoriti; FantaSanremo 2026, si comincia: sono uscite le Fantaquotazioni dei cantanti; FantaSanremo 2026, da Paradiso alla Lamborghini: le fantaquotazioni; FantaSanremo 2026: le quotazioni dei cantanti in gara. FantaSanremo al via: iscrizioni aperte e svelate tutte le cifre (con sorpresa Fedez). Come si gioca - Oggi mercoledì 7 gennaio inizia ufficialmente il fantasy game del Festival della canzone italiana: le quotazioni dei cantanti in gara, quanti ‘baudi’ costano ... libero.it

FantaSanremo, al via le iscrizioni: tutte le novità e le quotazioni - A partire dalle 12 di oggi sono ufficialmente aperte le iscrizioni al FantaSanremo 2026, il fantasy game che accompagna e anima ... msn.com

FantaSanremo 2026, svelate le quotazioni degli artisti/ Iscrizioni dal 7 gennaio: ecco chi “costa” di più - Svelati tutti i valori dei cantanti in gara, iscrizioni al via da mercoledì 7 gennaio ... ilsussidiario.net

Fantasanremo, si parte: quando aprono le iscrizioni e quanti baudi costano i cantanti in gara. «L'edizione più difficile di sempre» - facebook.com facebook

Ecco tutte le FantaQuotazioni dei Big in gara a Sanremo 2026! Mettete a ferro e fuoco le calcolatrici, dal 7 gennaio si parte con le iscrizioni! #fantaquotazioni #baudi #fantasanremo #sanremo2026 x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.