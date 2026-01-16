Fama di santità per Papa Ratzinger una guarigione al centro della possibile Beatificazione

L’attenzione si concentra sulla possibile beatificazione di Papa Benedetto XVI, in seguito alla guarigione attribuita a lui. A confermarlo è l’arcivescovo Georg Gänswein, nunzio apostolico e segretario personale di Ratzinger fino al 2013, che ha parlato dell’evento come un segnale della sua santità. La vicenda alimenta il dibattito sulla sua canonizzazione e sul riconoscimento ufficiale della sua vita e delle sue virtù.

Odore di beatificazione per Papa Benedetto XVI. Ad annunciarlo è l'arcivescovo Georg Gänswein, nunzio apostolico negli Stati baltici e segretario personale di Ratzinger, al suo fianco fino al 2013. Monsignor Gänswein nutre grandi speranze che il processo di beatificazione per Ratzinger venga presto aperto. Il fatto miracoloso sarebbe avvenuto nel 2012 quando il Pontefice era ancora in vita, ma non potrebbe bastare a valergli fama di beatificazione concreta, dal momento che la Congregazione delle Cause dei Santi non tenderebbe a prendere in esame miracoli compiuti in vita. Beatificazione Benedetto XVI, tempi e cause del percorso.

