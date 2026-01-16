L’eventuale beatificazione di Papa Benedetto XVI si avvicina, in seguito alla segnalazione di una guarigione attribuita alla sua intercessione. A confermarlo è l’arcivescovo Georg Gänswein, ex segretario personale del Papa e attuale nunzio apostolico negli Stati baltici. Questa notizia segna un passo importante nel processo di canonizzazione, che potrebbe portare alla sua proclamazione come santo della Chiesa cattolica.

Odore di beatificazione per Papa Benedetto XVI. Ad annunciarlo è l’arcivescovo Georg Gänswein, nunzio apostolico negli Stati baltici e segretario personale di Ratzinger, al suo fianco fino al 2013. Monsignor Gänswein nutre grandi speranze che il processo di beatificazione per Ratzinger venga presto aperto. Il fatto miracoloso sarebbe avvenuto nel 2012 quando il Pontefice era ancora in vita, ma non potrebbe bastare a valergli fama di beatificazione concreta, dal momento che la Congregazione delle Cause dei Santi non tenderebbe a prendere in esame miracoli compiuti in vita. Beatificazione Benedetto XVI, tempi e cause del percorso. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Fama di santità per Papa Ratzinger, una guarigione al centro della possibile Beatificazione

Leggi anche: La causa di beatificazione di Papa Ratzinger e il "miracolo in vita"

Leggi anche: Il concerto di Natale davanti al papa: al maestro Muti il premio Ratzinger: "Una vita interamente consacrata alla musica"

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Tanti Auguri san Josemaría, un cammino di santità nel cuore del mondo! Il 9 gennaio 1902 a Barbastro, in Spagna nasceva Josemaría Escrivá de Balaguer. Nel 1927, a Madrid, iniziò un intenso lavoro sacerdotale tra i poveri e i malati, nelle borgate e negli - facebook.com facebook