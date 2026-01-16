La causa di beatificazione di Papa Ratzinger e il miracolo in vita

Da agi.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La causa di beatificazione di Papa Benedetto XVI rappresenta un passo importante nel riconoscimento della sua vita e del suo operato. La sua figura, considerata una

AGI - Definisce gli anni trascorsi con  Papa Benedetto XVI  una "grazia", esprimendo la speranza che si apra al più presto la sua  causa di beatificazione. L'arcivescovo  Georg Gänswein, nunzio apostolico negli Stati baltici e segretario personale per tutto il Pontificato di Ratzinger – e che gli è rimasto accanto anche dopo le dimissioni del febbraio 2013 – è intervenuto a un evento della rivista cattolica Kelion presso la Biblioteca Nazionale Lituana. Nell'occasione padre Georg ha offerto riflessioni personali sulla sua nuova missione diplomatica ma ha anche ricordato la sua  collaborazione decennale con Joseph Ratzinger, descrivendo gli anni trascorsi al suo fianco come un dono della divina provvidenza. 🔗 Leggi su Agi.it

la causa di beatificazione di papa ratzinger e il miracolo in vita

© Agi.it - La causa di beatificazione di Papa Ratzinger e il "miracolo in vita"

Leggi anche: Il concerto di Natale davanti al papa: al maestro Muti il premio Ratzinger: "Una vita interamente consacrata alla musica"

Leggi anche: Aperta ufficialmente la causa di beatificazione e canonizzazione di don Giovanni Nervo

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La causa di beatificazione di Papa Ratzinger e il miracolo in vita; Gänswein afferma di pregare Benedetto XVI e conferma la speranza per la causa di beatificazione; Gänswein: “Prego Benedetto XVI e spero nella sua beatificazione”; Beatificazione di Ratzinger? Un Buon Fine Necessita di un Buon Mezzo….

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.