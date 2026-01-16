Alpitour World annuncia la nomina di Fabio Panzeri a Group General Manager, con effetto dal 7 gennaio 2026. Questa scelta rafforza la leadership dell’azienda, che continua a consolidare la propria posizione nel settore del turismo. La nomina di Panzeri rappresenta un passo importante nel percorso di sviluppo e crescita di Alpitour World, con l'obiettivo di garantire un servizio sempre più efficiente e qualificato.

Alpitour World potenzia la propria struttura manageriale con la nomina di Fabio Panzeri a Group General Manager, incarico effettivo dal 7 gennaio 2026. Panzeri riporta direttamente al presidente e amministratore delegato Gabriele Burgio, assumendo un ruolo chiave nel coordinamento delle principali aree operative del gruppo. Nel nuovo ruolo, Panzeri guida le divisioni Organizzazione e Finance, oltre alle attività di Tour Operating, alla compagnia aerea Neos, alla catena alberghiera VOlhotels e alla società di servizi turistici Jumbo Tours. Laureato in Economia Aziendale all’Università Bocconi e con un MBA alla Kellogg School of Management, il manager porta con sé un’esperienza internazionale maturata in ruoli di General Manager e ceo di Prelios Credit Servicing e in incarichi in Bain Capital Credit e nel Gruppo Eni, dopo aver iniziato la carriera in Bain & Company. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Fabio Panzeri è il nuovo Group General Manager di Alpitour World

