fabio schiavello nuovo general manager di fendi casa

Fendi Casa ha un nuovo general manager: si tratta di Fabio Schiavello, che entra così a far parte del team di Fashion Furniture Design, società attiva nel segmento dell’arredamento di alta gamma che detiene la licenza home del marchio assieme a tutti i diritti di produzione e distribuzione, parte di Haworth Lifestyle Group. Schiavello vanta un’esperienza di 23 anni in LVMH, multinazionale proprietaria di oltre 70 marchi tra cui Christian Dior, Louis Vuitton, Kenzo, Givenchy e Fendi, maison per cui ha ricoprendo ruoli di responsabilità tra cui WW Finance Director, CFO Europe & Middle East e, più di recente, Licenses, Branded Properties and Hospitality Director. 🔗 Leggi su Lettera43.it

