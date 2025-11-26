In vista dell’intenso periodo di preparazione verso gli Europei 2026, che si terranno tra metà gennaio e inizio febbraio, l’Italia della pallamano mette a segno un’importante acquisizione da aggiungere alla propria rosa. Una specie di “colpo di mercato”, portato avanti con riservatezza e lavoro sotto traccia da parte della f ederazione guidata da Stefano Podini e dal Direttore Tecnico Bob Hanning. Il portiere spagnolo di nascita Pau Panitti Martìnez (madre catalana e papà italiano), classe 2004, ha infatti scelto di rappresentare la nazionale italiana a livello seniores, dopo che a livello giovanile ha compiuto diverse esperienze con la Spagna, compagine con la quale ha peraltro vinto gli Europei Under 20 nel luglio del 2024. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallamano: per l’Italia un nuovo portiere verso gli Europei 2026. E’ Pau Panitti