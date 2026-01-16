Gli Europei 2026 si avvicinano alla fase decisiva, e l’Italia affronta la Georgia con l’obiettivo di qualificarsi alle semifinali. Con l’importanza della partita cresciuta, ogni dettaglio diventa fondamentale per mantenere vive le speranze di avanzamento. In un contesto di grande tensione e concentrazione, la nazionale italiana si prepara a un match che potrebbe rivelarsi fondamentale per il proseguo del torneo.

Si cambia passo, la posta in palio inizia a diventare pesante e il margine di errore diventa quasi nullo. La rassegna continentale entra nel vivo con l’inizio della seconda fase. Nell’incontro di apertura del girone F degli Europei di Belgrado l’Italia affronta, alle 15:30 di domani, la Georgia. Gli azzurri hanno vinto a punteggio pieno il gruppo D e partono dai sei punti ottenuti contro Romania e Turchia, mentre i baltici, terzi della pool B, non vantano punti al proprio attivo in virtù del solo successo ottenuto contro la Slovenia: doveroso ricordare che le prime due classificate di ciascun raggruppamento avanzano in semifinale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Europei 2026, si entra nel vivo: l’Italia inizia la corsa alle semifinali con la Georgia

