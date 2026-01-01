LIVE Tournée 4 Trampolini Garmisch-Partenkirchen 2026 in DIRETTA | si entra nel vivo con la seconda gara

Benvenuti alla diretta della seconda tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2025/2026 a Garmisch-Partenkirchen. Seguiremo in tempo reale le gare in programma, offrendo aggiornamenti precisi e puntuali. Restate con noi per non perdere gli sviluppi di questa importante manifestazione di salto con gli sci.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio, buon anno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 20252026 in programma a Garmisch-Partenkirchen, in Germania. Prosegue la 74esima edizione della storica competizione di salto con gli sci. Come sempre nelle ultime edizioni la prima serie sarà disputata con la formula del KO System (scontri diretti), con 25 atleti che si qualificheranno alla seconda vincendo gli head-to-head e cinque che eviteranno il taglio grazie ai migliori punteggi tra gli sconfitti. La seconda serie si disputerà come sempre con i salti degli atleti dal 30mo al miglior classificato della prima serie. 🔗 Leggi su Oasport.it

