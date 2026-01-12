Iran | la comunità genovese scende in piazza contro il regime

Domani, martedì 13 gennaio alle 12, la comunità iraniana di Genova si riunirà in piazza per esprimere solidarietà alle proteste contro il regime in Iran. La manifestazione si propone di sostenere i cittadini che chiedono riforme e rispetto dei diritti umani, in un momento di grave crisi sociale e politica nel paese.

Domani, martedì 13 gennaio alle 12, la comunità iraniana a Genova scende in piazza a sostegno delle proteste contro il regime, che ha provocato centinaia di morti tra i manifestanti."Ancora una volta - spiegano gli organizzatori - il popolo iraniano sta scendendo in piazza per rivendicare il. 🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

