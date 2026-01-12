Iran | la comunità genovese scende in piazza contro il regime
Domani, martedì 13 gennaio alle 12, la comunità iraniana di Genova si riunirà in piazza per esprimere solidarietà alle proteste contro il regime in Iran. La manifestazione si propone di sostenere i cittadini che chiedono riforme e rispetto dei diritti umani, in un momento di grave crisi sociale e politica nel paese.
Domani, martedì 13 gennaio alle 12, la comunità iraniana a Genova scende in piazza a sostegno delle proteste contro il regime, che ha provocato centinaia di morti tra i manifestanti."Ancora una volta - spiegano gli organizzatori - il popolo iraniano sta scendendo in piazza per rivendicare il. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Oltre 500 morti innocenti. Non sappiamo quanti feriti. Centinaia di vite spezzate dalla repressione criminale di un regime teocratico che promette la pena di morte a chi scende in piazza. Una intollerabile mattanza. Gli iraniani e le iraniane che si battono per la l - facebook.com facebook
Persino la TV di Stato iraniana trasmette dall'obitorio, dove si possono vedere molti sacchi per cadaveri. Il giornalista dice che alcuni potevano essere stati armati o violenti ma "la maggior parte di loro sono persone comuni, e anche le loro famiglie sono perso x.com
