Groenlandia i partiti locali a Trump | Il nostro futuro lo decidiamo noi non vogliamo essere americani

In un appello congiunto, i partiti della Groenlandia affermano la volontà di decidere il proprio futuro, rifiutando ogni influenza da parte di Stati Uniti e Danimarca. “Non vogliamo essere americani né danesi, vogliamo essere groenlandesi”, si legge nel messaggio rivolto a Trump. La questione evidenzia il desiderio di autonomia e autodeterminazione di questa regione artica, al centro di interessi geopolitici e risorse strategiche.

L'appello congiunto: "Non vogliamo essere americani né danesi, vogliamo essere groenlandesi". I cinque partiti rappresentati nel Parlamento della Groenlandia hanno lanciato un messaggio unitario contro le mire espansionistiche degli Stati Uniti: "Non vogliamo essere americani, non vogliamo essere danesi, vogliamo essere groenlandesi". Una presa di posizione netta, arrivata mentre la retorica di Donald Trump si è fatta sempre più aggressiva nelle ultime settimane, rilanciando l'interesse strategico di Washington per l'isola artica, snodo cruciale per rotte militari, risorse naturali e controllo geopolitico dell'Artico.

