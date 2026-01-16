Dopo le festività, il fine settimana offre numerosi eventi nelle province di Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza. Esposizioni, mercatini e rappresentazioni teatrali sono alcune delle occasioni per trascorrere giornate interessanti in compagnia. Anche la Festa di Sant’Antonio Abate rappresenta un momento tradizionale da vivere, mantenendo vivo il senso di comunità e le tradizioni locali.

Le festività sono passate, ma tanti sono gli appuntamenti per godersi il week-end nelle province di Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza. Partendo da Modena, domani verrà celebrata la Festa di Sant’Antonio Abate, protettore degli animali, con oltre 400 bancarelle in centro storico. Domani e domenica (ore 10-20), all’ex centrale AEM di Modena ‘Unsane Vintage Kilo’, vintage al chilo di nuova generazione. Largo ai piccoli domenica alle 16 a Spilamberto, allo spazio eventi Famigli, con ‘Rodari in Valigia’ del Teatro dell’Orsa. Spostandoci a Reggio Emilia, prosegue il successo della mostra ‘ Margaret Bourke-White. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Esposizioni, mercatini, teatro. E la Festa di Sant’Antonio Abate

Leggi anche: Le tradizioni in onore di Sant’Antonio Abate, il teatro e la festa dello sport nel fine settimana

Leggi anche: Castelcovati: Festa di Sant'Antonio Abate

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Esposizioni, mercatini, teatro. E la Festa di Sant’Antonio Abate; I dodici eventi da non perdere nel weekend tra mercatini, concerti e mostre; Weekend d'arte e spettacolo a Torino: tra mostre, esposizioni, spettacoli, mercatini ed eventi; Cosa fare a Verona e provincia durante il lungo weekend di Capodanno 2026.

Weekend d'arte e spettacolo a Torino: tra mostre, esposizioni, spettacoli, mercatini ed eventi - Primo weekend dopo le feste: Jeff Wall alle Gallerie d'Italia, Vedova e Tintoretto a Palazzo Madama, installazioni sulla Pista 500, spettacoli teatrali e mercatini tra Moncalieri e Grugliasco Sono mol ... msn.com