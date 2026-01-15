Le tradizioni in onore di Sant’Antonio Abate il teatro e la festa dello sport nel fine settimana

Nel fine settimana, Chieti e la sua provincia si animano con diverse iniziative: le tradizioni dedicate a Sant’Antonio Abate, spettacoli teatrali, eventi sportivi e una manifestazione legata alle festività recenti. Un’occasione per vivere momenti di cultura, sport e comunità, offrendo opportunità di partecipazione e aggregazione per tutti i gusti.

Le tradizioni in onore di Sant’Antonio Abate, la prosa, lo sport e anche un evento legato ancora alle festività appena trascorse: sono i principali appuntamenti che animeranno il fine settimana a Chieti e provincia. Come ogni weekend, la redazione di Chieti Today propone una guida agli eventi consultabile integralmente nell’apposita sezione, dove è possibile trovare anche la programmazione cinematografica nelle sale. A Fara Filiorum Petri è tempo di farchie: come ogni anno l'evento culminerà con l’accensione dei giganteschi fasci di canne, nel pomeriggio di venerdì 16 gennaio. A Francavilla al Mare l'antica rappresentazione de Lu Sant’Antonje andrà in scena al Foro, domenica 18 gennaio. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Leggi anche: Il "Focarone" di Nepi accende i festeggiamenti in onore di sant'Antonio Abate Leggi anche: Castelcovati: Festa di Sant'Antonio Abate La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. La Marsica celebra Sant’Antonio Abate tra fede, fuochi e tradizioni popolari - La Marsica si prepara a vivere un intenso fine settimana all’insegna della devozione e delle tradizioni più autentiche con ... marsicalive.it

Monte Compatri celebra la Festa di Sant’Antonio Abate: carri allegorici, polentata e benedizione degli animali - Monte Compatri si prepara a celebrare Sant’Antonio Abate con carri allegorici, polentata e benedizione degli animali ... castellinotizie.it

Falò di Sant’Antonio: tradizioni d’inverno da nord a sud - Tra il 16 e il17 gennaio, in diverse località d’Italia si celebra un antico rito legato al calendario agricolo e alla civiltà contadina. quotidiano.net

FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANT'ANTONIO ABATE !! DOMENICA 25 GENNAIO 2026!! # le tradizioni non si mollano# facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.