Esplosione in una casa tre feriti Donna gravissima per le ustioni

Da lanazione.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'esplosione in una casa a Matto, frazione vicino ad Arezzo, ha causato tre feriti, di cui una donna in gravi condizioni a causa di ustioni. L’incidente ha devastato la struttura, lasciando dietro di sé danni e un forte impatto sulla comunità locale. Le cause dell’esplosione sono al momento in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Un boato ha squarciato il silenzio delle campagne, poi fiamme e calcinacci ovunque. Il Matto, piccola frazione a sud del comune di Arezzo, in pochi secondi la tranquillità di una serata qualunque è stata spezzata da un’esplosione che ha parzialmente distrutto una palazzina di due piani. Tre persone hanno riportato ferite. Una donna di 76 anni, rimasta intrappolata sotto le macerie, è in condizioni gravi ed è stata trasportata d’urgenza con l’elisoccorso Pegaso al Cisanello di Pisa, centro specializzato per le ustioni. Un uomo è stato soccorso in codice giallo dopo essere stato sbalzato fuori di casa dall’onda d’urto mentre un’altra donna ha riportato ferite lievi ed è stata presa in cura in codice verde. 🔗 Leggi su Lanazione.it

esplosione in una casa tre feriti donna gravissima per le ustioni

© Lanazione.it - Esplosione in una casa, tre feriti. Donna gravissima per le ustioni

Leggi anche: Crolla casa dopo un'esplosione alle porte di Arezzo: tre feriti, una donna è grave

Leggi anche: Esplosione in una casa, le fiamme e l'edificio sventrato: 3 feriti, gravemente ustionata una donna

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Esplosione in una casa, tre feriti. Donna gravissima per le ustioni; Crolla casa dopo un'esplosione alle porte di Arezzo: tre feriti, una donna è grave; Esplosione in una casa ad Arezzo, le fiamme e l'edificio sventrato: tre feriti sotto le macerie; Esplosione in una casa nell'Aretino, tre feriti.

esplosione casa tre feritiCasa crolla dopo un’esplosione. Tre feriti: una donna ustionata, è grave - Da accertare le cause, la palazzina era stata recentemente ristrutturata ... msn.com

esplosione casa tre feritiCasa crolla dopo un’esplosione: tre feriti, ricerche sotto le macerie - Paura e distruzione alle porte di Arezzo, nella località Il Matto. quotidiano.net

esplosione casa tre feritiEsplosione ad Arezzo, crolla una casa. Tre feriti, grave una 80enne. Si cercano possibili vittime tra le macerie - Una palazzina di due piani è parzialmente crollata oggi nel tardo pomeriggio nella località Il Matto, nel comune di Arezzo, a seguito di un'esplosione. affaritaliani.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.