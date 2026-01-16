esplosione in una casa tre feriti donna gravissima per le ustioni

Un'esplosione in una casa a Matto, frazione vicino ad Arezzo, ha causato tre feriti, di cui una donna in gravi condizioni a causa di ustioni. L’incidente ha devastato la struttura, lasciando dietro di sé danni e un forte impatto sulla comunità locale. Le cause dell’esplosione sono al momento in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Un boato ha squarciato il silenzio delle campagne, poi fiamme e calcinacci ovunque. Il Matto, piccola frazione a sud del comune di Arezzo, in pochi secondi la tranquillità di una serata qualunque è stata spezzata da un’esplosione che ha parzialmente distrutto una palazzina di due piani. Tre persone hanno riportato ferite. Una donna di 76 anni, rimasta intrappolata sotto le macerie, è in condizioni gravi ed è stata trasportata d’urgenza con l’elisoccorso Pegaso al Cisanello di Pisa, centro specializzato per le ustioni. Un uomo è stato soccorso in codice giallo dopo essere stato sbalzato fuori di casa dall’onda d’urto mentre un’altra donna ha riportato ferite lievi ed è stata presa in cura in codice verde. 🔗 Leggi su Lanazione.it

