Scivola nel buio e finisce in un dirupo | ragazza salvata nella notte
Nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 gennaio, a Erba, tra le province di Lecco e Como, si è verificato un incidente in cui una ragazza è scivolata in un dirupo. Fortunatamente, è stata prontamente soccorsa e tratta in salvo. L'intervento tempestivo ha evitato conseguenze più gravi, portando a una conclusione positiva della vicenda.
Si è conclusa con un sospiro di sollievo la notte tra venerdì 2 e sabato 3 gennaio a Erba, nel territorio di confine tra le province di Lecco e Como. Una giovane donna dispersa da ore è stata ritrovata illesa dopo essere scivolata in un dirupo. L'intervento di soccorso, complesso e articolato, ha. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
