Nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 gennaio, a Erba, tra le province di Lecco e Como, si è verificato un incidente in cui una ragazza è scivolata in un dirupo. Fortunatamente, è stata prontamente soccorsa e tratta in salvo. L'intervento tempestivo ha evitato conseguenze più gravi, portando a una conclusione positiva della vicenda.

Scivola nel buio e finisce in un dirupo: ragazza salvata nella notte - Mobilitati vigili del fuoco, carabinieri e protezione civile per le ricerche. leccotoday.it