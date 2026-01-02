Scivola nel lago mentre pesca a Capodanno e muore a 22 anni | trovato il corpo di Andrea D'Agostini

Il corpo di Andrea D’Agostini, 22 anni, è stato rinvenuto nel lago Margherita a Vicenza, dove era scomparso a Capodanno. La causa della morte non è ancora accertata e si ipotizza una caduta accidentale durante un momento di svago. Le autorità attendono i risultati dell’autopsia per chiarire le circostanze dell’incidente.

Tragedia a Fregene, scivola sugli scogli mentre è a pesca: morto Daniel Dolcetti, aveva 41 anni - Daniel Dolcetti aveva 41 anni e viveva a Roma, nel quartiere di Acilia con la compagna e futura moglie: i due si sarebbero dovuto sposare fra pochi mesi, avevano comprato le fedi e prenotato la sala ... fanpage.it

Scivola in acqua mentre è a pesca con gli amici: ragazzo di 20 anni muore sotto i loro occhi - Secondo una prima ricostruzione, il giovane – appassionato di pesca – stava cercando di raggiungere un punto più favorevole lungo la sponda quando avrebbe perso l’equilibrio, scivolando in acqua Una ... leggo.it

Scivola sulla magia... Le piste da pattinaggio ti aspettano sul Lago di Garda: da Peschiera a Lazise, da Bardolino a Malcesine, passando per Garda, Torri e fino a Bussolengo. Pattinare affacciati sul lago è un'esperienza tutta da vivere, dove ogni giro sul g - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.