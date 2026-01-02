Scivola nel lago mentre pesca a Capodanno e muore a 22 anni | trovato il corpo di Andrea D'Agostini

Il corpo di Andrea D’Agostini, 22 anni, è stato rinvenuto nel lago Margherita a Vicenza, dove era scomparso a Capodanno. La causa della morte non è ancora accertata e si ipotizza una caduta accidentale durante un momento di svago. Le autorità attendono i risultati dell’autopsia per chiarire le circostanze dell’incidente.

Trovato nel lago Margherita (Vicenza) il corpo del 22enne Andrea D’Agostini, scomparso a Capodanno. Si ipotizza una caduta accidentale, ma l’autopsia chiarirà le cause. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

