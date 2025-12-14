Guida ai progetti Erasmus+ 2026 incontri online per studenti e docenti

Scopri le opportunità del programma Erasmus+ 2026 attraverso una serie di incontri online dedicati a studenti e docenti. Quattro sessioni informative offriranno strumenti pratici e approfondimenti per facilitare la partecipazione e la progettazione di progetti europei, accompagnando i partecipanti nel percorso di preparazione e candidatura.

Quattro incontri per accompagnare studenti e docenti alla scoperta delle opportunità offerte dal programma Erasmus+ 2026 e per fornire strumenti pratici di progettazione.È il nuovo ciclo formativo promosso da Europe Direct Modena e dal Multicentro educativo Modena Sergio Neri pensato per. Modenatoday.it

