Guida ai progetti Erasmus+ 2026 incontri online per studenti e docenti

Scopri le opportunità del programma Erasmus+ 2026 attraverso una serie di incontri online dedicati a studenti e docenti. Quattro sessioni informative offriranno strumenti pratici e approfondimenti per facilitare la partecipazione e la progettazione di progetti europei, accompagnando i partecipanti nel percorso di preparazione e candidatura.

