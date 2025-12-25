Ciafani vs Pepe L' Italia dovrebbe produrre energia nucleare?

"Il nucleare è morto". E lo è "perché è la fonte energetica più costosa. Le rinnovabili (solare fotovoltaico, eolico a terra e eolico a mare) sono mediamente costose la metà rispetto al nucleare". Non usa mezzi termini il presidente di Legambiente Stefano Ciafani ospite insieme al presidente di Fare Ambiente Vincenzo Pepe del video-podcast del Foglio "Divergenze Parallele" in cui si sono confrontati sul possibile ritorno alla produzione di energia nucleare in Italia. "L'obiettivo di diventare indipendenti dal punto di vista energetico - sottolinea Ciafani - riguarda tutti. Bisogna evitare di dipendere troppo dalle impotazioni". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

