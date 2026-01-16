Nel 2026, Alfasigma ha acquisito i diritti esclusivi per la formulazione parenterale di adibelivir, sviluppato da Innovative Molecules. Questo farmaco è in fase di sperimentazione per il trattamento dell’encefalite da virus dell’herpes simplex (HSV), una condizione rara e grave. La collaborazione mira a migliorare le opzioni terapeutiche per questa malattia difficile da trattare, rappresentando un passo importante nel settore farmaceutico.

Il 2026 inizia con novità interessanti sul fronte della farmaceutica. Alfasigma ottiene da Innovative Molecules i diritti esclusivi per la formulazione parenterale di adibelivir, in fase di sperimentazione per il trattamento dell’encefalite da virus dell’herpes simplex (HSV), una malattia ultra rara e potenzialmente letale. Sebbene l’incidenza sia bassa – stimata in 1 caso ogni 250-500 mila individui – il carico della malattia è molto elevato. “Adibelivir è esattamente il tipo di innovazione che vogliamo sviluppare per migliorare la vita dei pazienti”, ha commentato il Ceo di Alfasigma Francesco Balestrieri. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Encefalite da virus dell’herpes simplex, la mossa di Alfasigma

