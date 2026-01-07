Il Bangladesh segnala un virus dei pipistrelli trasmesso agli umani | 5 casi sintomi influenzali e encefalite
In Bangladesh, sono stati segnalati cinque casi di infezione da Pteropine orthoreovirus (PRV), un virus trasmesso dai pipistrelli. Le persone colpite hanno manifestato sintomi influenzali e encefalite. La presenza di questo virus evidenzia l'importanza di monitorare le zoonosi e di adottare misure di prevenzione per limitare la trasmissione all'uomo.
Il Pteropine orthoreovirus (PRV), virus dei pipistrelli noto per il suo potenziale zoonotico, è stato rilevato in cinque persone in Bangladesh, ricoverate con sintomi simil-influenzali e encefalite. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Sintomi influenza K e quanto dura: casi in aumento in Italia, Bassetti segnala anche vomito e diarrea
Leggi anche: Circolazione dei virus influenzali, il bollettino: "Intensità molto alta in Sicilia"
Cina, scoperti 20 nuovi virus nei pipistrelli: 2 allarmano - occidentale dello Yunnan, sono state scoperte 20 nuove specie di virus mai viste prima e 2 di queste, in particolare, destano preoccupazione: ... tg24.sky.it
Virus nei pipistrelli: scoperti due nuovi ceppi in Cina/ “Rischio concreto di trasmissione agli esseri umani” - Virus: scoperti in Cina due nuovi ceppi nei pipistrelli, simili al letale Nipah, senza cure disponibili e con alto rischio zoonotico Virus potenzialmente letali, del tutto nuovi per la scienza ma ... ilsussidiario.net
Da studio l'intreccio fra pipistrelli, allevamenti suini e virus - I pipistrelli sono riconosciuti come serbatoi naturali di diversi coronavirus (CoV), da alcuni dei quali potrebbero essersi evolute specie virali pericolose per l'uomo e per gli animali domestici, ... ansa.it
Nelle Sundarbans, tra India e Bangladesh, ci sono donne chiamate “swami khejos”, cioè “Husband Eaters”. È un nome che nasce da una superstizione locale, ma la realtà è dura: hanno perso i mariti, uccisi dalle tigri del Bengala durante la pesca. Queste don - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.