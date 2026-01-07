Il Bangladesh segnala un virus dei pipistrelli trasmesso agli umani | 5 casi sintomi influenzali e encefalite

In Bangladesh, sono stati segnalati cinque casi di infezione da Pteropine orthoreovirus (PRV), un virus trasmesso dai pipistrelli. Le persone colpite hanno manifestato sintomi influenzali e encefalite. La presenza di questo virus evidenzia l'importanza di monitorare le zoonosi e di adottare misure di prevenzione per limitare la trasmissione all'uomo.

