Emiliano non sarà nella Giunta Decaro | pronto posto da consigliere giuridico del presidente

Michele Emiliano non farà parte della Giunta Decaro, ma potrebbe assumere il ruolo di consigliere giuridico del presidente. Questa scelta segna un cambio di ruolo rispetto alla posizione di assessore regionale, mantenendo comunque un coinvolgimento diretto nella gestione politica. La decisione evidenzia un nuovo percorso professionale, con un focus più tecnico e di consulenza, in continuità con l’esperienza maturata nel panorama politico pugliese.

Decaro ha incontrato Emiliano nel pomeriggio di giovedì 15 gennaio. Quest'ultimo avrebbe accettato la proposta del neo governatore, ovvero quella di ricoprire il ruolo di consigliere giuridico per la sua esperienza e autorevolezza. Emiliano, da pochi giorni, è ritornato nei ranghi della Magistratura. Qualora venisse formalizzato l'incarico, potrà chiedere l'aspettativa al Csm. L'ex governatore dovrebbe così ricoprire uno dei 9 posti da consigliere nella nuova organizzazione messa a punto da Decaro. Il presidente, attraverso un provvedimento, ha provveduto alla riduzione di questo tipo d'incarichi con un taglio di 12 unità rispetto alle 21 precedenti.

