Decaro trova l' intesa con Emiliano | lo nomina suo consigliere giuridico

Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha ufficialmente nominato Michele Emiliano come suo consigliere giuridico. La decisione, adottata venerdì 16 gennaio, rappresenta una conferma di un accordo politico raggiunto dopo alcune tensioni durante la campagna elettorale. Questa nomina segna un passo importante nel rapporto tra i due esponenti politici, contribuendo a definire le future linee di collaborazione nella gestione regionale.

