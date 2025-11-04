In memoria di Lello De Chiara | al Carcere Borbonico il ricordo a 40 anni dall' elezione a Presidente del Consiglio Regionale

“In memoria di Lello De Chiara, il ricordo di compagni e amici”, questo il titolo dell’iniziativa che si terrà venerdì 7 novembre 2025 alle ore 18.00, presso la Sala “Ciriaco De Mita” del Carcere Borbonico di Avellino, che si propone di ricordare la figura dell'esponente del Partito Socialista. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Ringraziamo Barbara, che ci ha adottato Lello, per la sua generosa donazione! Vai su Facebook

La strategia di Chiara Ferragni: una memoria scritta per difendersi nel caso pandoro. Cosa può succedere ora - Da quanto si è saputo, i difensori hanno chiesto alla Procura più tempo (rispetto al termine di 20 giorni previsto dopo la chiusura delle indagini) per preparare e depositare la memoria scritta e, ... Scrive ilgiorno.it

Chiara Ferragni, la memoria di 200 pagine: la strategia della difesa - La strategia della difesa è ottenere l’archiviazione: questo sarebbe l’obiettivo principale, con una ... Segnala dilei.it

In arrivo la memoria difensiva di Chiara Ferragni: così cercherà di cancellare l’accusa di truffa aggravata - Domani arriverà sul tavolo dei pm la memoria difensiva redatta dai legali di Chiara Ferragni: in questo modo si proverà a cancellare l’accusa di truffa aggravata. Lo riporta fanpage.it