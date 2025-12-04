Ucraina Tajani | Politica estera è competenza di presidente del Consiglio e ministro degli Esteri
Dopo il rinvio del decreto per gli aiuti militari all’Ucraina, che sarebbe stato posticipato per volere della Lega, Antonio Tajani lancia un messaggio a Matteo Salvini. La posizione del governo sul decreto Ucraina “è quella indicata dalla presidente del Consiglio c he io condivido. Prima della fine dell’anno si approverà il testo”, ha tagliato corto il vicepremier e ministro degli Esteri a margine di un evento alla Camera giovedì. Quanto alla posizione di “ognuno può dire quello che vuole. La politica estera è di competenza della presidente del Consiglio e del Ministro degli Esteri “, chiarisce il titolare della Farnesina e segretario di Forza Italia. 🔗 Leggi su Lapresse.it
