Concorso docenti PNRR 3 soglie di sbarramento per la prova orale | ancora silenzio per la scuola secondaria

Al momento, non sono state comunicate le soglie di sbarramento per la prova orale del concorso PNRR 3 destinato ai docenti della scuola secondaria. La situazione resta invariata, lasciando in attesa candidati e istituzioni, mentre si attende un aggiornamento ufficiale da parte delle autorità competenti.

Ancora nessuna novità in merito alle soglie di sbarramento per la prova orale del concorso PNRR 3 dei candidati della scuola secondaria. A riportare all'attenzione la questione Giovanni Corrao Responsabile Nazionale di Confintesa Lavoratori della Conoscenza. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

